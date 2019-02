Arco Goedkoop nieuwe coach Fortis

Trainer Arco Goedkoop van TOP uit Arnemuiden (foto: Wendy Marteijn Hulsteijn)

Goedkoop (61) is een bekende in de Zeeuwse korfbalwereld. Hij was vier jaar lang de coach van TOP Arnemuiden. Met die club behaalde hij veel successen. Op het veld promoveerde hij naar het hoogste niveau van Nederland en in de zaal lukte hem dat ook bijna. In het seizoen 2015/16 haalde hij de hoofdklassefinale en speelde TOP om een plek in de Korfbal League.

Op dit moment heeft Goedkoop geen club nadat hij vorig jaar TOP Arnemuiden verliet. Wel is hij bezig met het begeleiden van jeugdtrainers van TOGO uit Goes. Fortis speelt nu in de 1e klasse van het zaalkorfbal.