Verkenner moet zich buigen over toekomst ZB Planbureau

De hoofdvestiging van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

In dat regionale datacenter zou het Zeeuwse onderzoeksbureau nauw samenwerken met het CBS en andere kennisinstellingen in Zeeland zoals het University-college Roosevelt (UCR) en de HZ University of Applied Sciences. Hoe die samenwerking eruit gaat zien en wie dan de baas wordt, moet een verkenner uitzoeken.

Gemor

Over het onderzoeksbureau is al vele jaren gemor. Politieke partijen klaagden dat subsidie resulteerde in 'ongevraagde adviezen' over bijvoorbeeld de vorming van één gemeente Zeeland. De doodssteek bleek het rapport De Staat van Zeeland een jaar geleden, met daarin de claim dat 28.000 Zeeuwen waren verhuisd van dorp naar stad. Dat bleek later maar om een kwart daarvan te gaan.

Banen

Politieke partijen wilden vrijdagmorgen in Provinciale Staten weten wat het CBS-model betekent voor het aantal onderzoeksmedewerkers van ZB Planbureau. "We willen zoveel mogelijk hoogwaardige werkgelegenheid behouden in de provincie", stelde de CDA-fractie. Verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu verklaarde nadrukkelijk dat de inzet is dat er niemand op straat komt te staan.