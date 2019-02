Deel dit artikel:













Zeelandbrug vrijgegeven nadat vrachtwagen balen met hooi verloor

De Zeelandbrug is weer vrijgegeven voor het verkeer. De weg was afgesloten door een ongeluk. Een vrachtwagen verloor een lading hooi en daar knalde een bestelbus op. De chauffeur van de bestelbus is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Zeelandbrug vrijgegeven nadat vrachtwagen balen met hooi verloor (foto: Provincie Zeeland) Rond 14.30 uur verloor de vrachtwagen een deel van zijn lading. De bestelbus is inmiddels geborgen, en het hooi is van beide weghelften gehaald. Over zo'n honderd meter weg lag het hooi verspreid. De Provincie Zeeland is de stremming heeft rond 17.00 uur de weg weer vrijgegeven voor verkeer.