Volgende maand naar de stembus, maar weten Zeeuwen op wie ze stemmen en waarom?

Kwamen bovenstaande namen jou niet bekend voor? Wees gerust: uit een rondvraag op straat blijkt dat het niet veel Zeeuwen iets zegt: "Is dat niet die meneer Bolderman?"

Vier jaar geleden is meer dan de helft van de stemgerechtigde Zeeuwen wél gaan stemmen (52 procent in 2015, 151.000 mensen) bij de provinciale verkiezingen. Daarmee zit Zeeland in de top 4 van hoogste opkomstpercentages. En die kozen met z'n allen het 'kabinet' en de 'Tweede Kamer' van Zeeland. Dat zit zo in elkaar.

De provincie besluit regelmatig over onderwerpen waar je direct de gevolgen van merkt. Bijvoorbeeld over een provinciale weg langs jouw achtertuin of de bus die wel of juist niet meer naar jouw dorp rijdt. Het loont dus de moeite om je te verdiepen in waar de verschillende politieke partijen voor staan. Voor je het weet stem je op een partij die iets wil dat voor jou nadelig is. Om alles wat besloten wordt uit te kunnen voeren had de provincie vorig jaar ruim 237 miljoen euro te besteden. Dat geld werd hieraan uitgegeven.

Maar de provincie gaat niet alleen over wegen en buslijnen. Volgens politicoloog Herman Lelieveldt, van de University College Roosevelt in Middelburg is de provincie ook nodig om geld voor de regio binnen te krijgen vanuit de Rijksoverheid. "Denk aan de Commissie Balkenende over het stimuleren van de regionale economie. Door het rapport van die commissie kreeg Zeeland vele miljoenen om de economie hier te stimuleren. Gemeentes hadden dat alleen niet voor elkaar gekregen."

Belangrijk werk

Volgens Lelieveldt klopt het beeld dat de provincie niet bekend is bij de Zeeuwen. "Maar niet bekend wil niet zeggen dat het niet nuttig is. Kijk naar het waterschap. Ook daar kun je de 20ste ook voor stemmen. Die bestuurders kennen de mensen ook niet. Maar toch doen ze belangrijk werk."

Stemwijzer voor provincie

Zichtbaarder mag het allemaal wel worden volgens Lelieveldt. "Denk bijvoorbeeld aan provinciale stemwijzers om mensen te helpen. Zeeuwen kijken vaak naar wie ze landelijk kiezen en kiezen dan iemand van die partij ook op provinciaal niveau. Maar het is juist goed om je te verdiepen in wat er hier speelt en dan pas daarna je stem te bepalen. Een speciale stemwijzer kan daar bij helpen."