Hoek aast na misstap op revanche tegen Eemdijk

Fabian Wilson (l) van Hoek in duel met Jesse van Nieuwkerk van Quick Boys in het duel dat eerder dit seizoen in 3-3 eindigde. (foto: Orange Pictures)

"DOVO was zaterdag sneller, mentaal sterker en supergemotiveerd", zo blikt Vandenheede terug op de eerste thuisnederlaag van Hoek dit seizoen en de eerste verliespartij onder leiding van de Belg.

Heupblessure

Verdediger Fabian Wilson (foto) is tegen Eemdijk niet inzetbaar bij Hoek door een heupblessure. "Fabian kreeg voor het eerst last tijdens het uitduel tegen Quick Boys. Tegen DOVO heeft hij te lang doorgespeeld waardoor de blessure erger is geworden." De verwachting is dat Wilson enkele weken niet inzetbaar is.

Jelle Klap

De blessure van Wilson komt net op het moment dat Jelle Klap is vertrokken bij Hoek. Klap vertrok naar GOES. "Ik begrijp zijn vertrek, maar Jelle beperkte zich wel tot de positie van rechtsback. Ik had liever gezien dat hij ook op meerdere plaatsen zou willen spelen." Vandenheede betreurt zijn vertrek. "Ik vond Jelle zeer sterk invallen tegen DOVO. Als hij niet weggegaan was, zou hij ook starten tegen DOVO."

Daniel Akindayini

Daniel Akindayini en Sven Mbikulu zullen morgen na hun blessures met Hoek 2 in actie komen. Voor de Engelse spits Akindayini is het zijn eerste wedstrijd in maanden nadat hij vorig seizoen met een zware achillespeesblessure uitviel. "Het gaat de goede kant op, maar ik vind wel dat hij nog een knik in zijn looppatroon heeft. Dat moet eruit", zegt Vandenheede. "Ik kan het weten want ik heb tijdens mijn eigen loopbaan twee zware blessures gehad: mijn linker- en rechter achillespees."

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 19-47 2. Quick Boys 19-39 3. DVS'33 19-38 4. Hoek 19-38 5. SteDoCo 19-36 18. Eemdijk 19-8

Hoek kan tegen Eemdijk weer een beroep doen op verdediger Gert-Jan van Leiden en middenvelder Jonathan Constansia. Het duo was geschorst tegen DOVO en werd gemist tegen DOVO. "Ze zijn voor Hoek van hele grote waarde", zegt Vandenheede.