Nieuwe campagne moet werk in de zorg sexy maken

SVRZ werft nieuw personeel met opvallende posters. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de SVRZ wordt de arbeidsmarkt in de zorg steeds knellender. De organisatie heeft nu tachtig vacatures voor reguliere functies en werft ook nog dertig leerlingen voor komend schooljaar. De vacatures ontstaan met name door extra geld van het Rijk voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit jaar kan SVRZ daardoor 108 fte aan zorg- en behandelfuncties extra inzetten.

Opvallen

Niet alleen bij SVRZ zijn er veel vacatures, maar ook bij alle andere zorgorganisaties. Volgens Ans Vleugel, teamleider Jobcare bij SVRZ, is het daarom belangrijk om op te vallen. "Zorgmedewerkers stappen niet zomaar over en we willen met de campagne laten zien wie we zijn als SVRZ en wat onze cultuur is. Een verzorgende vertelde dat ze elke dag bij SVRZ als een nieuw avontuur beleeft, geen dag is hetzelfde. Haar verhaal was de inspiratie voor onze nieuwe wervingscampagne."

Set Vexy

Om op te vallen is Set Vexy ingeschakeld, de Zeeuwse creatieve beeldpioniers die de landelijke top uit de muziekwereld in hun klantenbestand hebben. Zoals Mika, Tiësto, Afrojack, Bløf, Di-Rect, Ilse De Lange en The Common Linnets. De foto's voor de campagne van SVRZ zijn gemaakt in Berkenhof's Tropical Zoo en de uitwerking is gedaan door reclamebureau 10uur uit Zierikzee. De beelden zijn overal te vinden, op bussen, langs de wegen en op het reclamebord langs de A58.

SVRZ biedt in meer dan vijftig locaties door heel Zeeland kleinschalige verpleeghuiszorg, revalidatie en ondersteuning aan ouderen voor een korte of langere periode. Voor thuiswonende ouderen is er een totaalpakket waarbij wonen, welzijn en zorg op elkaar afgestemd zijn.