'Zonder subsidie gaan wij niet naar het Watersnoodmuseum'

Volgens directeur Piet Schutte van basisschool Warande in Axel maakt een bezoek aan het museum veel meer indruk dan een les over de Ramp van '53. "Maar om de leerlingen te vervoeren naar Schouwen-Duiveland is zo'n 400 à 500 euro nodig, en dat slaat een te groot gat in het budget voor cultuuruitstapjes: Dan kiezen we liever voor een museum dichterbij, waarbij we de ouders betrekken voor het vervoer."

Het initiatief van de Zeeuwse Rabobanken om vorig jaar en dit jaar het vervoer van scholieren naar het Watersnoodmuseum te bekostigen wordt in Zeeuws-Vlaanderen enthousiast onthaald. Vrijwel alle scholen maken van de gelegenheid gebruik om naar Ouwerkerk af te reizen. Maar de actie van de Rabobank loopt eind dit jaar af. Dat betekent volgens Schutte dat het uitje naar het Watersnoodmuseum voor de Zeeuws-Vlaamse scholen daarna weer klaar is.

Rondleiding in één van de caissons (foto: omroep zeeland)

Een structurele subsidie of sponsoring voor het vervoer van basisschoolleerlingen naar het Watersnoodmuseum zou een goede zaak zijn, volgens Schutte. Provincie Zeeland stelt sinds dit jaar wel 80.000 euro beschikbaar voor het vervoer van leerlingen naar culturele bestemmingen, maar dat geld moet verdeeld worden over allerlei cultureel aanbod.

