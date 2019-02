Van trekkerbestuurder naar provinciebestuurder? Boerin Bertie wil de politiek in

Je kunt straks stemmen op Boerin Bertie (foto: ANP)

"Wij hebben haar benaderd", zegt partijleider Marien Weststrate. "En een goed gesprek gehad. Ze moest er nog wel even over nadenken, maar uiteindelijk was ze enthousiast om ons te gaan ondersteunen." Naast dat Bertie Steur, zoals ze volledig heet, gekozen kan worden voor in de Provinciale Staten kan er ook op haar gestemd worden voor waterschapsverkiezingen. Daar staat ze ook op plek tien.

Reclamestunt

"Ik vond het heel leuk dat ze ja zei", zegt Weststrate. De partijleider zegt ook dat niet alleen reclamestunt is. "Ze is echt niet alleen lijstduwer. Maar we hebben haar met een bepaald doel op onze lijst gezet, maar ik kan nog niet zeggen wat dat doel precies is."

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap zijn op 20 maart.