Nieuwe beelden Watersnoodramp in filmblikken die jarenlang op zolder lagen

Als de familie Schothorst een verjaardag had haalde vader Dirk Schothorst de projector regelmatig tevoorschijn. De gordijnen gingen dicht en vader bouwde het scherm op. "Gezellige middagen met zijn allen bij elkaar, alles donker gemaakt, en dan dat geluid prrrrt, prrrrt van de projector," vertelt zoon Kees Schothorst.

De familie woont in Groningen, wat brengt deze beelden bij hen in de huiskamer? Dat komt door opa Derk Schothorst, die in de scheepvaart zat. Na de geboorte van zijn eerste kinderen, waaronder zoon Dirk, in Groningen kan hij door een ongeluk niet meer varen. Hij neemt een bijzonder besluit: hij koopt een café in Hansweert en verhuist naar Zeeland.

Na de ramp in 1953

Opa Derk wordt wakker in zijn huis in Hansweert. Hij kan de familie in Groningen vrij snel laten weten dat het bij hem in Hansweert 'wel meevalt'. Zijn kleinzoon Kees is dan zeven jaar oud en herinnert zich vooral dat zijn opa met zijn voeten in het water stond toen hij uit bed wilde komen.

Mannen op weg om de dijken te herstellen. (foto: Omroep Zeeland)

Zoon Dirk, dan 46 jaar en ook schipper, besluit zijn vader op te zoeken om met eigen ogen (én camera) te zien hoe Zeeland erbij ligt. Hij vaart vanuit Waterhuizen in Groningen naar Hansweert toe en draait de beelden die onlangs van de zolder van zijn zoon Kees kwamen. Kees plakte de korte filmpjes uit de filmblikken aan elkaar en liet ze deze week digitaliseren.