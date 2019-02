Zijn het concertkaartjes? Nee, het zijn strandslaaphuisjes

Dit jaar zitten de meeste huisjes sowieso al vol, maar de Zeeuwse strandslaaphuisjes zijn zelfs zo populair dat sommige toeristen nu al willen boeken voor de zomer van 2020. In het najaar van 2018 kreeg de camping in Nieuwvliet daar al veel vragen over, maar om het overzichtelijk te houden besloten ze om de boekingen nu pas te openen.

Andere ondernemers kiezen er veelal voor om nog even te wachten met het openen van de boekingen voor volgend jaar. Bijvoorbeeld Mirjam Passenier uit Westkapelle, haar strandhuisjes in Domburg zijn pas vanaf april weer te boeken voor volgend jaar. "Dan openen we de boekingen om 12 uur 's nachts en binnen twee dagen zijn de meeste populaire weken in het hoogseizoen vol."

De twintig huisjes in de loods van Mirjam Passenier (foto: Omroep Zeeland)

Zij kiest bewust om even te wachten met het openen van de boekingen. Ze wil iedereen een eerlijke kans geven om een plek te bemachtigen. Ook speelt mee dat in april de huisjes weer op het strand staan en ze daardoor tijd heeft om de boekingen te verwerken en eventuele vragen te beantwoorden.

Wat kost een strandslaaphuisje? Dat de Zeeuwse strandslaaphuisjes zo populair zijn, is ook terug te zien in de prijs. Om een idee te geven, dit betaal je voor een week in een strandslaaphuisje in het hoogseizoen: Strandweelde Nieuwvliet: 1905 euro

Slaapzand Domburg: 1442 euro

Noordzeehuisjes Vrouwenpolder: 1390 euro

Overwinterende strandslaaphuisjes op een parkeerterrein in Dishoek (foto: Omroep Zeeland)

