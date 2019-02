Hoe de Hedwigepolder er nu nog uitziet

Het is een van de jongste polders van Zeeland, de Hertogin Hedwige werd in 1907 ingepolderd. Maar met de toenemende scheepvaart naar Antwerpen en het uitdiepen van de Westerschelde, was er meer ruimte nodig voor de natuur. Na afspraken met Vlaanderen hierover besloot het Rijk in 2012 definitief de polder terug te geven aan de Westerschelde.

Strijdbijl begraven

Een beslissing die in Zeeland uiterst gevoelig lag. Het comité Red Onze polders klom op de barricades en legde zich niet zomaar neer bij het besluit. Toch zette de Hoge Raad vorig jaar januari definitief een punt achter een strijd die meer dan tien jaar duurde, de Hedwige moest ontpolderd worden. In mei 2018 stak het comité de spandoeken ritueel in brand en werd de strijdbijl begraven.

Wie nu in de polder komt, merkt dan ook niets meer van de jarenlange strijd. De werkzaamheden zijn volop aan de gang. Deze winter worden de bomen en huizen verwijderd uit de polder en wordt gestart met de aanleg van een nieuwe zeedijk. In 2022 wordt de huidige Scheldedijk afgegraven en zal het eerst zeewater de Hedwige bereiken.

