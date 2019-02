Na één seizoen vertrekt clubtopscorer Doesburg bij Hoek

Kyle Doesburg scoort voor Hoek tegen Ajax (foto: P. Maljaars)

Doesburg speelde al eerder voor Hoek totdat hij aan het begin weer naar Zeeuws-Vlaanderen trok. De aanvaller kent een uiterst succesvol seizoen in de Derde Divisie. Hij scoorde tot nu toe 13 doelpunten in alle competities en is daarmee de clubtopscorer. Hoek staat op de vierde plek van de ranglijst. Morgen speelt het tegen de hekkensluiter Eemdijk.

Bij Hoek zijn de spelersmutaties al begonnen. Gisteren werd aangekondigd dat GOES-speler Erwin Franse volgend jaar voor Hoek speelt. Verdediger Jelle Klap bewandelde juist de omgekeerde stap. Hij is per direct naar de Bevelandse formatie gegaan.

