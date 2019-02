Al meer dan 100 Zeeuwse leerlingen gaan naar klimaatdemonstratie

In september 2018 staakten er ook al jongeren tegen de overheid (foto: ANP)

De Zeeuwse scholieren hebben zich verenigd in een groep op de mobiele chatdienst WhatsApp. Het gaat om jongeren uit de hele provincie. 'Tot grote frustratie van de jongeren neemt de overheid nog steeds geen serieuze maatregelen', leest het persbericht.

De leerlingen vinden dat de tijd op is. Ze willen 'dat de politici leiderschap tonen in plaats van dat ze de kiezer paaien'. Daarnaast vinden de scholieren dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de politici omdat zij niet hebben mogen stemmen en straks wel de rommel moeten opruimen die de oudere generatie veroorzaakt.

Schoolstaking

Het verhaal begon allemaal bij het Zweedse meisje Greta, die vorig jaar september geruime tijd voor het parlement in Stockholm verbleef in plaats van naar school te gaan. Vorige week waren er in België allerlei protesten tegen de klimaatverandering.

Minister Slob van Onderwijs heeft laten weten dat hij de kinderen die dag liever in de schoolbanken ziet. Als de leerlingen volgende week niet van school weg mogen, dan gaan ze spijbelen. Als de Zeeuwse leerlingen daar straf voor krijgen, nemen ze dat voor lief. De klimaatdemonstratie van scholieren uit het hele land wordt 7 februari gehouden op het Binnenhof in Den Haag.