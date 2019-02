Accuproblemen van nieuwe t-tags zijn opgelost

Een jaar geleden werd de nieuwe t-tag geïntroduceerd. Maar de wittebroodsweken met het nieuwe apparaatje duurde niet lang, volgens Martin Martens: "Een paar maanden na de introductie bleek dat bij een aantal klanten de accu heel snel leeg liep wat uiteraard niet de bedoeling is. Uit onderzoek is gebleken dat het een fabrieksfout was dat inmiddels gelukkig opgelost is."

Vijf jaar

In totaal moeten er 80.000 oude t-tags worden vervangen en Martens verwacht dat dit proces vier tot vijf jaar gaat duren. "We zijn van plan de klanten die nog een oude t-tag hebben omstreeks mei een bericht te sturen waarin staat wanneer ze hun witte kastje kunnen omruilen", vertelt Martens. Hiermee wordt voorkomen dat de klant stil komt te staan voor de Westerscheldetunnel met een lege accu, want de accu van de nieuwe t-tag zou het vijf jaar moeten blijven volhouden.

