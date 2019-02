Deel dit artikel:













Vrouw (38) verdacht van inbraak of kraak

In Terneuzen is gisteravond een 38-jarige vrouw opgepakt voor een woninginbraak. De politie was al een tijdje naar haar op zoek.

Inbraak (archief) (foto: OZ) De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van een inbraak aan de Tholensstraat in Terneuzen op 23 december. Mogelijk probeerde ze het pand te kraken. Agenten die haar zagen lopen in de Terneuzense binnenstad hebben haar aangehouden. Ze zit voor nader onderzoek in de cel.