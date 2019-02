Deel dit artikel:













Keuken Kampioen Divisie: Loof doet Bakx en Bliek pijn

Augustine Loof is met zijn club FC Eindhoven bezig aan een uitstekende serie in de Keuken Kampioen Divisie. De verdediger uit Koewacht won voor de vijfde keer op rij. Gisteren was het Go Ahead Eagles van de Zeeuwen Istvan Bakx en Julius Bliek het slachtoffer: 0-1.

Augustine Loof rent achter doelpuntenmaker Elisha Sam aan (foto: Orange Pictures) Met Loof centraal achterin trad de nummer negen aan tegen de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Bij Go Ahead Eagles was er voor zowel Bakx (Vlissingen) als Bliek (Burgh-Haamstede) een basisplaats. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in de 79e minuut en werd gescoord door Elisha Sam. In Enschede begon Tom Boere ook in de basisopstelling van koploper FC Twente. Na elf minuten stond de spits al op het scorebord. Hij benutte een strafschop en opende de score. Uiteindelijk won FC Twente met 4-1 van Helmond Sport en blijft het bovenaan de ranglijst.