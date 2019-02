Veenstra waakt voor negativiteit bij GOES

Coach Rogier Veenstra geeft aanwijzingen in het duel tegen Westlandia, dat GOES met 3-2 verloor. (foto: Orange Pictures)

GOES treft morgen Dongen, dat net als GOES aan een mindere reeks bezig is. Dongen verloor de laatste drie duels en staat nu op de zevende plaats in de Derde Divisie. "Ook zij hebben wat problemen, met name in defensief opzicht."

Goed gevoel

Afgelopen weekend ging GOES onderuit tegen Westlandia. Maandag is de situatie, waar de club inzit, besproken.

"Belangrijk is vooral om positief te blijven. We hebben fases goed gevoetbald, tegen OSS, Jong FC Volendam en Westlandia. We staan op 24 punten (doelstelling halverwege is 25 punten, redactie). Dat is best goed", zo somt Veenstra op. "We hebben er over gesproken en we hebben er een goed gevoel aan overgehouden."

Lichtpuntjes

Veenstra ziet namelijk nog meer lichtpuntjes. "Jesse Bank en Hiep Nguyen (foto) bijvoorbeeld. Die jonge gasten hebben zich heel goed ontwikkeld. Daarmee hebben we wel winst gemaakt."

Hiep Nguyen heeft zich bij GOES goed ontwikkeld zegt trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

Derde Divisie B

stand 1. TEC 18-40 2. Jong FC Volendam 19-39 3. UNA 19-37 4. OSS'20 19-34 5. OFC 18-31 7. Dongen 19-27 10. GOES 17-24

Afgelopen week werd ook duidelijk dat topscorer Erwin Franse na dit seizoen naar Hoek vertrekt en dat GOES met Ruud Pennings een nieuwe trainer heeft. "Het is fijn dat er duidelijkheid is", aldus Veenstra.

Liesblessure

Veenstra kan tegen Dongen geen beroep doen op de geblesseerden Rick de Punder, Jarreau Manuhuwa, Daniel Wissel en Mart de Kroo. "Mart heeft tegen OSS toch wel een scheurtje in zijn lies opgelopen. Daar staat wel vijf a zes weken voor."

Jelle Klap, die afgelopen week de overstap van Hoek naar GOES maakte, is inzetbaar. "De kans is groot dat hij gaat spelen", liet Veenstra gisteren al weten.