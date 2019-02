Deel dit artikel:













Dieven die stelen van Vosmeers restaurant 'op camera vastgelegd'

Of de dieven die vannacht hebben ingebroken bij het restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer zich even willen melden, anders worden de beelden van de bewakingscamera overhandigd aan de politie. Die oproep doet de uitbater van het restaurant op Facebook.

Het restaurant Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer (foto: Huys van Roosevelt) Uit de berging van het restaurant aan de Raadhuisstraat in Oud-Vossemeer zijn vannacht rond middernacht spullen meegenomen. De daders staan volgens de uitbater herkenbaar op de beelden van de bewakingscamera's. Wat er precies buit is gemaakt door de dieven is niet bekendgemaakt. Aangifte Als de daders zich niet voor morgenavond hebben gemeld en de gestolen spullen hebben teruggegeven, doet de uitbater aangifte bij de politie en worden daarbij meteen de bewakingscamerabeelden overhandigd, waarschuwt die op Facebook.