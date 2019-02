Duizend boeren bij elkaar, voor de cijfers én de gezelligheid

Landbouwcoöperatie CZAV heeft vorig jaar na belastingaftrek 2,5 miljoen euro winst behaald. In de periode daarvoor was dat 3,5 miljoen. Dat verschil heeft niet te maken met de wateroverlast en de droogte, maar met extra investeringen die zijn gedaan. "Het zijn prima jaarcijfers, maar we kunnen wel zien dat de kost voor de baat uitgaat," zegt algemeen directeur van CZAV Antoon van Vugt, "we hebben ons netwerk in noordoost Nederland, Limburg en Vlaanderen uitgebreid en acquisities gedaan." Dat heeft dus geld gekost.

Erg nat en erg droog

De extreme weersomstandigheden van vorig jaar waren nauwelijks van invloed op het resultaat van de landbouwcoöperatie, wat niet wegneemt dat individuele landbouwers hadden er wel flink last van hadden. Van Vugt: "Voor een aantal leden is het een bijzonder slecht jaar geweest, vanwege heel nat weer in het voorjaar gevolgd door een enorme droogte in het voorjaar, waardoor oosten gedeeltelijk zijn mislukt."



Zo'n duizend CZAV-leden kwamen vrijdagavond samen in de Zeelandhallen. (foto: Omroep Zeeland)

Landbouwcoöperatie CZAV heeft leden in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. De jaarlijkse ledenvergadering is niet alleen een zakelijke maar ook een sociale gebeurtenis. Freddie en Charlotte Riemens uit Zaamslag komen vaker. "Je ontmoet mensen uit een andere regio. Het is goed om ervaringen uit te wisselen," zegt Charlotte Riemens.

CAZV bestaat dit jaar 90 jaar en de coöperatie viert dat uitgebreid in juni.

Reportage van Marcel Decraene van de jaarlijkse meeting van CZAV-leden in de Zeelandhallen