Walcherse wandelroute grijpt naast prijs 'Wandelroute van het Jaar'

Wandelen door de duinen (foto: Ria Brasser)

Op de shortlist stonden vijf wandelroutes in Nederland en België. Die waren gekozen uit de achttien kandidaten. Alleen nieuwe of recent vernieuwde wandelroutes konden meedingen naar de prijs. De winnaar werd vandaag tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Gent bekendgemaakt.

Noordgrens van het Romeinse Rijk

Het 275 km lange Romeinse Limespad volgt de loop van de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes. Het pad voert langs historische plaatsen als Leiden, Alphen aan den Rijn, Woerden, Utrecht en Nijmegen.

De jury roemt het afwisselende landschap van polders en uiterwaarden, rivieren en kanalen, heuvels en bossen. "Verrassend zijn de klompenpaden in het Groene Hart, de steile bospaadjes aan de Veluwezoom en de venijnige Duivelsberg aan de Duitse grens", aldus de jury.

Uitstekende bewegwijzering

Ook over de uitstekende bewegwijzering is de jury zeer te spreken, evenals de vele onverharde paden en rustige wegen. Daarnaast noemt de jury de routegids als pluspunt. "Een zeer verzorgde gids met beschrijving van de route in de twee richtingen en uitstekende achtergrondinformatie over de natuur en de cultuurhistorische aspecten."

Uitsnede van afbeelding op kaft boekje Walcherse wandelingen (foto: Gegarandeerd Onregelmatig)

De jury selecteerde Walcherse Wandelingen voor de shortlist vanwege de gedetailleerde routebeschrijvingen, het mooie kaartmateriaal en de grote hoeveelheid achtergrondinformatie. Daarnaast roemde zij de diversiteit van de wandelingen: graspaden door het boerenland, klimmen en dalen door de duinen, over het strand langs de branding, kronkelende bospaden en dat alles afgewisseld met bezoek aan dorpen en steden.

'Langs de Zeeuwse Rivièra'

Deze Zeeuwse inzending werd genomineerd met een langeafstandswandeling van tachtig kilometer rond Walcheren, maar deze gids bevat nog elf losse rondwandelingen van gemiddeld veertien kilometer en hanteert de ondertitel: "Van Arnemuiden tot Zoutelande langs de Zeeuwse Rivièra."

Naast de Walcherse Wandelingen bestond de shortlist uit het Noardlike Fryske Wâldenpad in Nederland en het Wandelnetwerk Brabantse Kouters en Tour du Brabant Wallon, beide in België. Vorig jaar won Een wandeling rondom Zuid-Limburg van Alex Buis, de Wandelroute van het Jaar 2018.