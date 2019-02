Zeehondenoverleg mislukt, bijna alle organisaties lopen weg van onderhandeltafel

Twee zeehonden (foto: Hans Huvers uit Koudekerke)

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had het overleg georganiseerd. Zij wilde dat door dit overleg één richtlijn zou komen voor de opvang van zeehonden in Nederland. Want verschillende organisaties houden er soms hele andere ideeën op na over welke zeehonden wel en welke niet geholpen zouden moeten worden.

Advies: minder zeehonden redden

De aanleiding voor de discussie is een advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang (WAZ) aan minister Schouten van maart vorig jaar. Die commissie adviseerde de opvangcentra om veel minder zeehonden op te nemen. Vooral jonge zeehonden zouden veel te snel meegenomen worden naar het opvangcentrum, was de conclusie van de commissie.

Pup eind juni 2017 aangetroffen bij Hansweert (foto: EHBZ)

De belangrijkste reden voor het advies is de toegenomen zeehondenstand. Er zijn er simpelweg veel meer van dan vroeger: 9000 gewone en 5100 grijze zeehonden, terwijl er bij elkaar in 1980 nog zo'n 500 geteld werden. Volgens de commissie hebben de opvangcentra hun beleid nog niet op die groei aangepast.

Eén zeehondenakkoord voor Nederland

Sommige centra namen de het advies van de commissie wel of deels over, andere helemaal niet. Dat terwijl hun werkgebieden op bepaalde plekken overlappen. Dat was voor Schouten de aanleiding om dit overleg te starten, met als doel één zeehondenakkoord voor heel Nederland.

Zonnende zeehondjes op een zandbank in de Oosterschelde. (foto: Hanneke JL)

Al in november 2018 stapte de eerste partij op uit het overleg: stichting DierenLot. "Onze stichting wordt gedegradeerd tot partij die alleen mag meedenken over de communicatie van een akkoord. Voor deze figurantenrol heeft Stichting DierenLot bedankt", aldus een verklaring toen.

'Economische en politieke belangen'

Nu stappen ook Reddingsteam Zeedieren, Zeehondenopvang Eemsdelta en Zeehondenfonds Lenie 't Hart uit het overleg. Zij zeggen dat "economische en politieke belangen de overhand hebben gekregen boven de belangen van zeehonden." Het Texelse Ecomare is nu de enige opvangorganisatie aan de overlegtafel.