De Ridder schiet TOP naar zege tegen laagvlieger

TOP Arnemuiden speelster Anita de Ridder- archieffoto (foto: Wendy Marteijn-Hulsteijn)

TOP opende de wedstrijd wel sterk aan de uitwedstrijd en pakte door doelpunten van Jeanine Marijs, Anita de Ridder en Jorian Schroevers een 2-5 voorsprong. Na de goede beginfase zag de club uit Arnemuiden SDO langszij komen. De ploeg uit Kamerik nam brutaal de leiding en zorgde voor een 9-8 voorsprong in het voordeel van de thuisploeg.

Na rust bouwde SDO de voorsprong uit naar 16-13 een leek op weg naar de zege. Net als in de eerste helft waren het Jeanine Marijs en Anita de Ridder die TOP naar een 16-17 voorsprong hielpen.

Door een gelijkmaker van SDO gingen beide ploegen een spannende slotfase in. Die slotfase werd dankzij een treffer van Anita de Ridder in de allerlaatste seconden van de wedstrijd in het voordeel van TOP beslist.

Door de zege blijft TOP nu meedoen voor de bovenste plekken die recht geven op deelname aan de kruisfinales.