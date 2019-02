Hoek herstelt zich van nederlaag met winst op hekkensluiter

Flink wat wijzigingen bracht trainer Hugo Vandenheede aan in zijn basisopstelling. Gert-Jan van Leiden en Jonathan Constansia keerden terug van een schorsing en vervingen Marijn Wijkhuijs en Zinho Chergui. Fabian Wilson raakte afgelopen week op de training geblesseerd en werd vervangen door Karim Bannani. De Belgische trainer koos voor het duel met Eemdijk voor een 3-5-2 opstelling.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Hoek toen verdediger Van Leiden uit een vrije trap net naast kopte. Maar de grootste mogelijkheid van de eerste helft was voor de thuisploeg. Een miscommunicatie tussen doelman Jordi de Jonghe en zijn verdediging zorgde ervoor dat Klaas Bout tussen beide kon komen, maar zag zijn inzet op de paal belanden. Zeven minuten voor rust was er opnieuw een kans voor de laagvlieger uit de Derde Divisie. Zakaria El Bennay miste oog in oog met de Hoek-doelman. Uit de daaropvolgende corner kon de kopbal van Jordi Huijgens ternauwernood worden weggewerkt door Hoek. Net voor het rustsignaal liet Hoek van zich horen. Clubtopscorer Kyle Doesburg stuitte echter op de doelman van Eemdijk.

Goed uit de kleedkamer

Na de onderbreking pakte Hoek het anders te willen aan. Na kansen voor Jonathan Constansia en Van Leiden die werden gemist, was het Doesburg die na 54 minuten spelen zijn veertiende treffer van het seizoen tegen de touwen kopte na een voorzet van Rik Impens. Diezelfde Impens was tien minuten daarna zelf verantwoordelijk voor de 0-2. Hij maakte de goal ook met zijn hoofd, nu was de voorzet van Bannani. Vijf minuten later leverde deze zelfde combinatie opnieuw een goal. Bannani gaf voor en Impens scoorde het derde doelpunt voor de Zeeuws-Vlaamse formatie.

Door de overwinning doet Hoek goede zaken in de Derde Divisie. Koploper Noordwijk verliest en het gat met de koploper is verkleint naar zes punten. Op de tweede plek staat DVS'33 met evenveel punten als Hoek dat stijgt van de vierde naar de derde plek. Volgende week speelt Hoek een thuisduel tegen FC Lisse.

Scoreverloop

0-1 Doesburg (54)

0-2 Impens (63)

0-3 Impens (68)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Fitsch, Van Leiden, Van den Bergh, Constansia, Vandepitte (Wijkhuijs/80), De Jager (Van Renterghem/74), Bannani, Tiebosch, Impens, Doesburg (Nyemb/82)