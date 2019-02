Kloetinge speelt gelijk tegen subtopper

De wedstrijd tussen Kloetinge en Brielle was het duel tussen de nummer drie en nummer vijf op de ranglijst. Kloetinge begon tegen Brielle met bijna dezelfde opstelling als afgelopen dinsdag. Toen keepte Nando Pijnenburg, vandaag stond Mitchell Braafhart onder de lat bij de Bevelanders. Kloetinge had in het eerste deel van de eerste helft een licht overwicht, maar later in de eerste helft werd het een evenwichtig duel. Er werd niet gescoord.



Ook in de tweede helft duurde het lang voordat er gescoord werd. Uiteindelijk was het Mike van Dommelen die de bal op het doel kopte en door toedoen van keeper Braafhart over de doellijn verdween Maar Kloetinge liet het er niet bij zitten en kwam via Roy Mulder ruim tien minuten voor tijd langszij. En bijna kwam Kloetinge nog op voorsprong toen Ramon Janson zijn inzet gered zag worden door de keeper van Brielle. Ook Kloetinge-keeper Mitchell Braafhart moest vijf minuten voor tijd nog redding brengen aan de andere kant van het veld. Daardoor bleef het 1-1



Derde plaats

In de stand van de 1e klasse B blijft Kloetinge op de derde plaats genoteerd staan op drie punten achter koploper Rijsoord.

Scoreverloop

0-1 Michael van Dommelen (66)

1-1 Roy Mulder (79)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Tom Wuyts, Jaap Esser, Jeroen de Jonge, Timo Jansen (Stefan Quinten/79), Thijs van den Dries, Roy Mulder, Remco van Tiggele (Luuk van Vossen/71), Ramon Janson, Can Özgan, Xander van der Poel (Maarten van Vooren/88)