De Meeuwen doet goede zaken met zege

Delano Langezaal probeert namens De Meeuwen aan de bal te komen (foto: Piet Kluijfhout)

In een rommelige wedstrijd wisten de beide ploegen voor rust het doel niet te vinden. Na rust was De Meeuwen sterker en schoot via Robin Dek na 65 minuten spelen de openingstreffer binnen. Vier minuten voor tijd dacht de thuisploeg de wedstrijd definitief in het slot te gooien maar zag het doelpunt afgekeurd worden. In de problemen kwam de ploeg uit Zoutelande echter niet meer waardoor de 1-0 zege een feit is.

Door de zege stijgt De Meeuwen van de voorlaatste plek naar de twaalfde plek. Ook houdt de formatie van Daan Eikenhout aansluiting met de middenmoot in de 1e klasse B.

Scoreverloop

1-0 Robin Dek (65)

Opstelling De Meeuwen

Kerkhove, Lorello, Boogaard, Luteijn, Houterman, Huibregtse (Melis/65), Pentury (But/73), Langezaal, Francke, De Nooijer, Dek (Janse/86)