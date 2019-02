Varen op een 'echt' containerschip, Scheepvaartdag is meer dan folders

Wie denkt met alleen wat informatie en folders naar huis te gaan na de Scheepvaartdag van de HZ University of Applied Sciences (HZ) en het ROC Scalda, heeft het mis. Aankomende studenten kunnen vandaag beleven hoe het voelt om in de scheepvaart te werken.

De hele gang is ingericht met simulatoren. "Zowel voor de brug als voor de machinekamer", legt opleidingscoördinator Peter Harts uit. "Studenten kunnen echt een goed beeld krijgen van wat de scheepvaart inhoudt en dat letterlijk ervaren."

'Je krijgt een goed beeld'

Het lijkt te werken. "Je krijgt een goed beeld van wat je later voor baan kan doen en wat je met de studie kan", zegt vwo-leerling Guido uit Vlissingen. "Het is eens wat anders dan wat je normaal op school doet. Ik vind het wel leuk."

Op de 'brug' in de Hogeschool Zeeland. (foto: Omroep Zeeland)

De 14-jarige Zorah Schuchmann uit Goes, is het roerend met hem eens. Ze is met 'haar' schip onderweg naar Vlissingen-Oost. Met moeite kan ze haar ogen van het scherm losmaken. "Ik vind alles met water leuk." De opleiding lijkt haar dan ook wel wat. "Je leert varen en krijgt met andere mensen en landen te maken, dat spreekt me aan."

Carrière in de scheepvaart

In het naastgelegen gebouw, het Technum van Scalda, lopen leerlingen ondertussen 'benedendeks'; ze krijgen uitleg over de scheepsdieselgenerator. Nog wat verderop, in het gebouw aan de Boulevard Bankert proberen zo'n scheepvaartbedrijven als het Loodswezen, Spliethoff en de Holland America Line jongeren ervan te overtuigen om voor een carrière in de scheepvaart te kiezen.

Dat is nodig. "Het aantal leerlingen is iets gedaald, ook landelijk, terwijl in de scheepvaart nog steeds behoefte is aan zeevarenden", zegt Harts. "Maar je kan met deze opleidingen ook aan wal aan de slag. Denk aan het loodswezen, chef van technische dienst of in de windmolenparken."