Nieuwe outfits scoren voor een prikkie in de uitverkoop van de kledingbank

Winterkleding in alle soorten en maten, voor jong en oud hangt er aan de rekken. Het mag voor een prikkie weg en zelfs daar zit nog korting op. De opbrengst van de uitverkoop vloeit weer terug naar Kledingbank Zeeland. "Daar kopen we nieuw ondergoed en sokken van plus de schaarse kledingstukken als jassen en schoenen voor kinderen", vertelt coördinator Mariska van der Rande.

'De gekste jurkjes'

Joline Jansen uit Middelburg is met haar zussen, vriend en moeder naar de beurs gekomen. Het gezelschap past stapels met kleren. "De gekste jurkjes komen voorbij en iedereen levert commentaar." Uiteindelijk vertrekt Joline met twee volle tassen. Joline: "Het is leuk maar ik doe dit ook om wat bewuster met het milieu om te gaan. Je hoort wel eens dat er stapels kleren verbrand worden. Zo dragen we een steentje bij."

Boodschappentassen vol tweedehands kleding gaan over de toonbank (foto: Omroep Zeeland)

De kledingbeurs is voor iedereen toegankelijk. Van der Rande: "We zien veel mensen die het heel leuk vinden om tweedehands te shoppen omdat ze niet zomaar alles nieuw willen kopen. Zij zijn wat bewuster bezig met het milieu. Ook zijn er mensen voor wie het echt noodzakelijk is om hier kleding te kopen vanwege een krappe beurs."

Asielzoekers

Een groep nieuwe bewoners van het asielzoekerscentrum kreeg vandaag de gelegenheid om kleding uit te zoeken. Deze mensen zijn net in Nederland aangekomen en hebben vrijwel geen kleding bij zich. Zij kregen de kleding gratis mee.

