Schoondijke voetbalt volgend seizoen op zaterdag

VV Schoondijke stapt over naar het zaterdagvoetbal (foto: Website VV Schoondijke)

Het besluit tot overstap viel gisteravond op de ledenvergadering van de club. De meerderheid van de 29 stemgerechtigde leden stemde daarmee in. Er moest wat gebeuren en uiteindelijk werd besloten om over te stappen naar het zaterdagvoetbal. "Als er niks zou gebeuren dan zou de vereniging op termijn opgedoekt moeten worden" aldus voorzitter Walter Braspenning van Schoondijke.



Momenteel staat Schoondijke op de voorlaatste plaats in de vijfde klasse van het zondagvoetbal. Dit seizoen moest trainer Martin van Vooren zelfs een keer meespelen omdat Schoondijke maar over tien spelers kon beschikken. Diezelfde trainer Martin Van Vooren uit Middelburg is ook volgend seizoen hoofdtrainer van de club uit West-Zeeuws Vlaanderen.



87 jaar op zondag

Daarmee komt na 87 jaar een einde aan het zondagvoetbal in Schoondijke. Door de overstap speelt de club komend seizoen in de vierde klasse zaterdag en treft daar naar alle waarschijnlijkheid twee andere Zeeuws-Vlaamse clubs, te weten Spui en Cadzand. Hoek, Terneuzense Boys FC Axel, Zaamslag zijn de andere ploegen uit Zeeuws-Vlaanderen die op zaterdag voetballen.