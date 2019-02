Inbreker opgepakt, tweede man gevlucht

Aanhouding door de politie (foto: OZ)

De politie was na een melding snel in de Haringvlietstraat in Zierikzee en zag twee inbrekers aan het werk in een woning. Een van de twee sloeg bij het zien van de politie op de vlucht. Hij sprong uit een raam, klom over een schutting en rende weg. De man is nog spoorloos hoewel nog uitgebreid naar hem is gezocht. Bij dat speuren werd het publiek via Burgernet nog om hulp gevraagd.

De andere man, de 37-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats, kon in de woning worden aangehouden. Hij had spullen bij zich die de bewoners van het pand herkenden als hun eigendom. Hij heeft de nacht doorgebracht in een politiecel.