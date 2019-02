De 8-jarige Tijn ruimt andermans rommel op tijdens hardlooprondje

De 4-jarige Ise fietst achter de ploggende Tijn en Manon aan. "Ik heb geen hardloopkleren", zegt Ise. Toch komt haar hulp goed van pas, want ze houdt haar ogen open. "Kijk een beker", zegt Ise terwijl ze naar een struik wijst. Vervolgens duikt Tijn er meteen in. "Het meeste afval ligt in de bosjes langs de weg, maar het is heel belangrijk om het op te ruimen. Als de dieren erin bijten dan kunnen ze erin stikken en gaan ze dood", vertelt Tijn.

Geen handschoenen

Blikjes, plastic bekers en kartonnen doosjes, Tijn raapt het allemaal met zijn blote handen op. "Ik vind het niet zo erg, want thuis was ik mijn handen", zegt Tijn. Zijn moeder vindt het wel vies. "Als je bedenkt wat je allemaal aanraakt dan is dat niet echt hygiënisch. We zijn half december begonnen met het ploggen als probeersel, maar Tijn vindt het heel leuk. Nu we het met regelmaat doen zou een grijper of handschoenen toch wel uitkomst bieden", zegt Manon lachend.

De 8-jarige Tijn Kiemeneij duikt zelfs de bosjes in om het afval in de buurt op te ruimen (foto: Omroep Zeeland)

Dat Tijn al op zo'n jonge leeftijd begint met het opruimen is volgens zijn moeder niet bijzonder. "Dat is echt Tijn, altijd op zoek naar dingen die hij kan doen en hij houdt van de natuur en als hij weet dat het slecht is voor de natuur dan wil hij er iets aan doen", zegt Manon. Tijn gaat voorlopig in ieder geval door met het opruimen van afval tijdens het hardlopen, maar hij heeft wel een boodschap aan de natuurvervuilers. "Jullie moeten het afval niet meer op de straat gooien, maar het opruimen", aldus Tijn.

