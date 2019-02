Deel dit artikel:













Gladde wegen, Middelburg strooit extra Gladde wegen, Middelburg strooit extra (foto: HV Zeeland)

Gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes was vanmorgen de oorzaak van enkele ongelukken. Vooral in Middelburg was het raak. De gemeente besloot daarom extra te gaan strooien op de fietspaden.

Er waren meldingen van glijpartijen bij de Kinderdijk in het centrum van Middelburg. Daar zou een vrouw gewond zijn geraakt. Ook ging iemand hard onderuit in de Althoornweg vlakbij de Mortiereboulevard.