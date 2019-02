Swift maakt er meer dan veertig tegen Futura

Dylan Gillissen op weg naar 1 van de 41 doelpunten voor Swift in deze wedstrijd (foto: Rien Paardekooper)

Volgens trainer Dennis Plantinga zijn de 41 treffers uniek in Zeeland. "Een aantal jaar geleden maakten wij er 38 en dat deed TOP Arnemuiden ook eens, maar nog nooit kwam er een team boven de veertig." Een Zeeuws record dus voor de ploeg uit Middelburg die jaagt op promotie naar de hoofdklasse. "Ik kan alleen maar trots zijn op mijn ploeg", gaat Plantinga verder. "Als je er 41 scoort dan maak je bijna één treffer per minuut. Op den duur kom je in de buurt van de 40 en dan wil je die magische grens ook halen."

Bij Swift waren vooral Dylan Gillissen en Aïsja Zuiweg op schot. Gillissen maakte elf treffers, Zuidweg tien. Volgende week speelt Swift een uitwedstrijd tegen Sporting Delta.