Belgische lopers leggen beslag op Halve van Cadzand

Het was al snel duidelijk dat de strijd om het eremetaal bij de heren zou gaan tussen Harmes en Tom Vanslambrouck uit het Belgische Zerkegem. Na vijf kilometer had het tweetal zich afgesplitst van de rest. Al snel bouwden de twee een grote voorsprong op, maar Harmes kon het moordende tempo van de Belg niet vasthouden. Na zestien kilometer moest hij Vanslambrouck laten gaan. Vanuit de achtergrond kwam Floris Willebroordse ineens aanzetten. Hij wist zijn stadsgenoot te passeren en zo als tweede te finishen na een ontketende Vanslambrouck. De derde plaats ging uiteindelijk naar Harmes.

Halve marathon Cadzand

Heren 1. Tom Vanslambrouck Zerkegem (België) 1.14:28' 2. Floris Willebroordse Middelburg 1.15:19' 3. Erwin Harmes Middelburg 1.16:11'

Vrouwen

Ook bij de dames werd het een tweestrijd. Titelverdedigster Gwendolyn de Deyne uit Aalter en Monica Sanderse maakten de dienst uit. Samen wisten ze de concurrentie te verpulveren. De Belgische atlete was net iets sneller en won zo voor het tweede jaar op rij in Zeeuws-Vlaanderen. Voor Sanderse zat er niet meer in dan een tweede plaats. De Vlissingse gaf een halve minuut toe aan de meet op de tijd van De Deyne. Monique Verschuure uit Yerseke maakte het podium compleet.

Halve marathon Cadzand