BC Vlissingen verliest degradatieduel en zakt naar laatste plaats

BC Vlissingen (in het wit) verliest het belangrijke duel in de strijd om degradatie tegen Blauw-Wit uit Roosendaal (foto: Theo Theune)

Beide teams ontliepen elkaar niet veel in het begin van de wedstrijd. Toch was het de thuisploeg die voor het eerst het initiatief pakte in het tweede kwart. Zo kwam Vlissingen ook op een voorsprong bij de rust van 58-35. Na de pauze ging het echter mis. Vlissingen verloor de controle op de wedstrijd waardoor de bezoekers terug konden komen tot een stand van 60-60. De ploeg uit Roosendaal profiteerde optimaal van de ineenstorting van Vlissingen en nam de controle over. Al snel hadden ze een voorsprong van 81-89 te pakken. Toch was Vlissingen nog in staat om een eindsprint in te zetten en terug te komen tot 93-93. Een vrije worp maakte echter een einde aan de illusies van Vlissingen. Blauw-Wit liep uit naar 93-97 en dat was ook uiteindelijk de eindstand.



Door het verlies tegen Blauw-Wit staat BC Vlissingen nu laatste in de Eerste Divisie. De ploeg van Barten heeft zes punten uit vijftien wedstrijden.

Doelpuntenmakers BC Vlissingen