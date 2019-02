Deel dit artikel:













Bouzambou verzekert zich van groepswinst

Said Bouzambou heeft zich met het Nederlands zaalvoetbalteam als groepswinnaar gekwalificeerd voor de volgende ronde van het WK-kwalificatietoernooi. Nederland won met 6-1 van het gastland Bulgarije. In de ruime zege was Bouzambou verantwoordelijk voor twee treffers.

Said Bouzambou door naar de volgende ronde (foto: Orange Pictures) Gemakkelijke overwinning Nederland won eerder al van Estland (4-1) en Montenegro (4-2) en begon zeer sterk aan het duel met Bulgarije. De ploeg van bondscoach Max Tjaden stond halverwege al met 4-0 voor en liep in het tweede bedrijf eenvoudig uit naar een 6-1 zege. Said Bouzambou scoorde zelf twee keer en gaf ook nog is twee assist. Groepswinnaar Nederland won alle drie de wedstrijden en plaatste zich, net als nummer twee Bulgarije, voor de volgende ronde in de strijd om een WK-ticket. Daarin neemt het Nederlands team het op tegen het sterke Kazakhstan, het gastland Albanië en Moldavië. De groepswinnaar en de nummer twee plaatsen zich voor de eliteronde, de laatste fase voor het WK 2020 in Litouwen.