GOES boekt eerste zege van het jaar

GOES juicht na de treffer van Steve Schalkwijk (foto: René van der Vliet)

GOES begon met de van Hoek overgekomen Jelle Klap in de basis aan het duel met de nummer zeven van de Derde Divisie. GOES zelf is afgezakt naar de tiende plek. Het verschil tussen beide teams was drie punten. De ploeg van trainer Rogier Veenstra was op tijd bij de les vandaag. Erwin Franse ging na een kwartier spelen een één-twee aan met Steve Schalkwijk en omspeelde de keeper en scoorde meteen de eerste treffer van de dag. Vijf minuten later was het echter alweer gelijk. Een afstandsschot van Tom Kolkert verdween in de kruising achter doelman Brian Meulmeester.

Toch kwam GOES in de eerste helft opnieuw op voorsprong. Franse passeerde twee man, waarbij hij ze allebei door de benen speelde en legde af op Schalkwijk die de 2-1 op het scorebord zette. In de tweede helft vergrootte Tawfik de marge naar twee. Hij kopte een corner tegen de touwen.

Verdediger Sherief Tawfik tekent met een kopbal voor de 3-1 (foto: René van der Vliet)

Door de winst weet GOES weer wat winnen is, de laatste overwinning in de competitie dateerde van 25 november. Toen werd HSC'21 met 1-3 aan de kant gezet.

Scoreverloop

1-0 Franse (16)

1-1 Kolkert (21)

2-1 Schalkwijk (30)

3-1 Tawfik (63)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klap, Tawfik, James (Bank/87), Dekker, Hollemans, Nguyen (De Vlieger/73), De Winter, Franse, Schalkwijk, Kroon (Besuijen/78)