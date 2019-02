Delta Sport/EOC mag weer eens zegegebaar maken

Delta Sport / EOC (blauwe shirts) (foto: Omroep Zeeland)

Delta Sport/EOC wist dat er druk op stond vanmiddag. Concurrent Helius had gisteren al gewonnen van Hellas en daarom moest Delta Sport winnen om zo de aansluiting te blijven houden. De thuisploeg nam al snel het initiatief en hield steeds een voorsprong van een paar punten vast in de eerste helft. Bij het rustsignaal stond Delta Sport met een ruime marge van 17-10 voor. Na de pauze sloop er toch enigszins angst in bij de ploeg van Jansen en kwam Apollo terug tot 19-17. Maar Delta Sport wist het hoofd koel te houden en maakte gelijk daarna drie treffers. Daarmee was het verschil definitief gemaakt. Apollo probeerde het nog wel, maar kon niet voorkomen dat de Zeeuwse handballers met 28-24 wisten te winnen.



Trainer John Jansen was tevreden met het eindresultaat. "We wisten voorafgaand aan het duel dat Helius had gewonnen. Daarom stond er ook wel de nodige druk op bij ons. We hebben voornamelijk in de eerste helft een prima wedstrijd gespeeld. Mede door de inzet en vechtlust van de spelers hebben we deze wedstrijd winnend af kunnen sluiten", aldus Jansen. Overigens kon Delta Sport voor het eerst sinds 1 november weer beschikken over Kevin Meulmeester die terugkeerde van een blessure.



Door de broodnodige overwinning sluit Delta Sport weer aan bij de andere degradatiekandidaten Helius en Snelwiek. De drie teams hebben allen momenteel zes punten.