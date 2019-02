Poëzieweek; in Zierikzee kiezen ze voor vrolijke gedichten

De light versie werd voor de eerste keer gehouden. Organisator is Anne-Marie Maartens van stichting Korreltje Zeezout uit Ellemeet. Maartens, docent Nederlands, schrijft ook gedichten en heeft net een nieuwe bundel uitgebracht. Ze vindt zo'n middag een goede manier om mensen met poëzie in aanraking te brengen. "Poëzie wordt vaak zwaar, elitair of onbegrijpelijk gevonden, maar met vrolijke gedichten bereik je er een groot publiek. En het kan zijn dat mensen daarna meer poëzie gaan lezen, ook zwaardere kost."

Ook een Zeeuws boekenweekgeschenk

Volgens Maartens wordt er nog steeds poëzie gelezen en gekocht, maar in het algemeen wordt er minder gelezen, dat geldt ook voor poëzie.

Dichters uit het hele land

Ze kwamen uit het hele land naar Zierikzee, de dichters die vrolijke kost meebrachten. Naast Maartens zelf traden onder anderen Machiel Pomp, Niels Blomberg en Hannelly Krutwagen op. De Nationale Poëzieweek duurt tot en met 6 februari. In dit kader is er ook een speciaal Zeeuws boekenweekgeschenk gemaakt met sonnetten; 'Gouden Ladders in de lucht'.