Uitslagen amateurvoetbal zondag 3 februari

In de Derde Divisie B heeft GOES goede zaken gedaan. De ploeg van Rogier Veenstra won in eigen huis met 3-1 van Dongen. In de tweede klasse heeft Zeelandia Middelburg dure punten laten liggen. De ploeg van Salim Ben Sellam verloor met 3-2 van laagvlieger Uno Animo.

Uitslagen amateurvoetbal zondag 3 februari (foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B GOES heeft in eigen huis met 3-1 van Dongen gewonnen. Door dit resultaat verstevigt de Bevelandse formatie een plek in de middenmoot. Stand Derde Divisie B GOES is van plek tien naar acht gestegen. Hoofdklasse B Vlissingen kwam niet in actie, maar zag de concurrentie wel punten pakken. Zo wonnen RKAVV en Minor hun wedstrijden. Stand Hoofdklasse B Vlissingen blijft op de voorlaatste plaats staan en heeft nu vijf punten achterstand op de veilige plaatsen. 2e klasse E Zeelandia Middelburg heeft zichzelf een slechte dienst bewezen. Laagvlieger Uno Animo stond al snel met 3-0 voor en deze achterstand kon de Walcherse formatie niet meer recht trekken. De ploeg verloor uiteindelijk met 3-2. 3e klasse A HVV'24 heeft uitstekende zaken gedaan. De ploeg uit Hulst won zelf met 0-2 van SC Gastel en zag de concurrenten RBC en Roosendaal punten morsen. 4e klasse A STEEN is de nieuwe koploper na een ruime 0-4 zege op Koewacht. Hontenisse liet dure punten liggen en kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen RIA Westdorpe. 5e klasse A Koploper Sluis werkte een 0-1 achterstand weg en won met 2-1 van NVS. Aardenburg versloeg hekkensluiter Moerstraten.