Rondje wandelen? Boek lezen? Nee: heavy metal op zondagmiddag

"Waarom niet naar een metalconcert op zondag? We hebben in Zeeland metalliefhebbers, die mogen op zondag ook weg", lacht programmeur Rens van Goudswaard. "Dat het op zondag is, kwam toevallig zo uit."

"We kregen een aanvraag van een landelijke band, Magnacult. Die hebben momenteel een minitour door Nederland. Ik kende de band nog van vroeger en wilde hen graag binnenhalen. Toen hebben we er nog een paar bands bij gezocht."

'Metalliefhebbers mogen ook op zondag weg'

Het resultaat: een goed gevuld heavy metal programma tussen 14.00 en 22.00 uur. De Zeeuwse band Distinguished trapte af, gevolgd door tributeband PsychoSocial (15.30 uur), het Goese Harbour of Souls (17.15 uur), Onegodless uit Brabant (19.00 uur) en als afsluiter de hoofdact Magnacult (21.00 uur).

Van Goudswaard verwacht dat er wel wat aanloop zal zijn vandaag. "Volgens mij is er te weinig voor de metalliefhebber. Ik denk daarom dat we daarom dat we best een volle zaal gaan krijgen vandaag."

Distinguished speelt zonder zanger. (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf 14.00 uur druppelden de metalfans langzaam maar zeker binnen. Tegen 18.00 uur stond er al een mannetje of zeventig binnen. Een concert als deze past in het plaatje van de stichting die vorig jaar de exploitatie van het podium heeft overgenomen.

Van Goudswaard: "Het doel is om breed te programmeren, voor alle stijlen wat." En dus kon de metalliefhebber vandaag in De Piek z'n hart ophalen.