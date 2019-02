'EU-ambtenaren willen procedure tegen Nederland om pulsvisserij'

Zeeuwse vissersvloot ligt aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

De commissarissen van de commissie moeten nog akkoord gaan met de procedure, maar volgens de NOS gebeurt dat in de meeste gevallen. 84 Nederlandse vissers hebben een vergunning om vis te vangen met stoomstootjes, onder wie 23 Zeeuwse vissers.

Nederland ligt in Europa al lange tijd onder vuur om deze vismethode. Vooral Franse vissers zijn tegen pulsvisserij, omdat het de natuur zou aantasten en oneerlijke concurrentie zou zijn. Volgens de Nederlandse vissers is het juist milieuvriendelijker, omdat er bij het vissen minder schade aan de bodem wordt aangericht en er minder brandstof nodig is.