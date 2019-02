Het is gebeurd: de eerste grote ontpoldering

Maandagmorgen rond elf uur werd met een 'laatste spadesteek' de Internationale Dijk doorgestoken. De achterliggende Willem-Leopoldpolder zal niet meteen vollopen met zeewater, dat gebeurt pas bij extra hoog tij, rond het middaguur.

Het Zwin is 155 hectares groot. Daar komen nu 120 hectares bij, waarvan tien op Nederlands grondgebied. Er is tien jaar voorbereiding aan voorafgegaan en drie jaar grondwerken. De geul is verlengd, waardoor straks het zeewater de polder in kan stromen.

Het Zwin moet meer ruimte bieden aan vogels, nu er in de Zeeuwse delta steeds meer natte natuur verloren is gegaan. De delta wordt door miljoenen vogels, als scholeksters, kluten, plevieren en sternen gebruikt tijdens de trek van de poolgebieden naar Afrika en terug. Alleen de Waddenzee en de Zeeuwse delta zijn een tussenstop voor de vogels. Hier kunnen ze uitrusten en bijtanken. In België, Frankrijk en Spanje is alle natte natuur al verdwenen.

Hoe zat het ook al weer met ontpolderen?

Nederland en Vlaanderen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over maatregelen die de natuur in de Zeeuwse delta voor een deel moeten herstellen. In de voorbije decennia is er veel natuur rond de Westerschelde verloren gegaan. Een groot voedselgebied voor zeldzame vogels is teloorgegaan en belangrijke vogelsoorten zijn in grote aantallen achteruit gegaan. Er waren daarom nieuwe natuurgebieden nodig.

De twee landen hebben in het zogenoemde 'Natuurpakket Westerschelde' afgesproken om zeshonderd hectare aan nieuwe natte natuur aan te leggen. Drie grote ontpolderingsprojecten zijn daaruit voortgevloeid: Het Zwin, Waterdunen en de Hedwigepolder.

Het project Waterdunen bij Breskens is klaar. In augustus 2019 zal er zeewater in worden doorgelaten.

De graafwerkzaamheden in de Hedwigepolder beginnen pas deze zomer. In 2022, is de verwachting, zal hier het zeewater kunnen binnenstromen.