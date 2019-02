Zeeland wordt wakker: Ontpoldering, pulsvisserij en GOES

(foto: Omroep Zeeland)

Ontpoldering

De eerste grote ontpoldering is vandaag een feit. Vanmorgen zal de Internationale Dijk aan de rand van natuurgebied Het Zwin worden doorgebroken.

Zeeuwse vissersvloot ligt aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Pulsvisserij

Ambtenaren van de Europese Commissie willen een procedure beginnen tegen Nederland over pulsvissen. Ze vinden dat Nederland vergunningen illegaal heeft afgegeven, meldt de NOS.

GOES juicht na de treffer van Steve Schalkwijk (foto: René van der Vliet)

Na vier verliespartijen op een rij is GOES er in geslaagd om drie punten toe te voegen aan het totaal. Op het eigen sportpark werd Dongen aan de kant gezet met 3-1. Door de zege stijgt GOES naar de achtste plek op de ranglijst.

Zonsondergang met zicht op Veere (foto: Veere)

Weer

De bewolking overheerst vandaag. Aan het einde van de morgen volgt lichte regen en motregen. In het oosten van de provincie kan die regen overgaan in ijsregen. Het wordt naar verwachting zo'n twee graden in Zeeuws-Vlaanderen tot vier graden aan de westkust, maar door de krachtige wind ligt de gevoelstemperatuur op -3.