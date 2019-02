'Oud-burgemeester Sluis met dood bedreigd'

Annemiek Jetten (foto: Omroep Zeeland)

In een brief van het Openbaar Ministerie, die de krant heeft gezien, staat dat Jetten vorig jaar zes keer aangifte heeft gedaan van belediging en bedreiging. In de brief schrijft het OM dat ze nog geen 'daderindicatie' hebben, ook is niet duidelijk hoe de bedreigingen zijn geuit.

Jetten was tussen 2013 en 2016 burgemeester van de gemeente Sluis. Zij ruilde die functie begin 2017 in voor de gemeente Vlaardingen.