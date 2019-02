Man met 81 zeebaarzen betrapt in Oostburg

De zeebaarzen waren verdeeld over vier tassen (foto: Wijkagent Henk)

De man vertelde de politie dat hij de vissen heeft gevangen in België. De politie onderzoekt de zaak. In overleg met het Openbaar Ministerie is besloten om de in beslag genomen vis te doneren aan vogelopvang De Mikke in Middelburg. Martina van Zalen van de vogelopvang: "We krijgen wel vaker dit soort donaties maar nooit zo groot als deze. We zijn er blij mee."

Eten staat klaar

De zeebaarzen worden straks gevoerd aan Jan-van-genten en aalscholvers. Van Zalen: "Die hebben we nu niet in de opvang dus gaan de vissen de vriezer in. Mocht er in de toekomst een Jan van Gent binnenkomen, staat het eten alvast klaar."