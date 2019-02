Registratie doodgeboren kind: 'Straks staat er op papier dat ik ook een zoon heb'

Mirjam, Luna en Richard bij het graf van Melle (foto: Mirjam van Es)

"Voor ons is het bekend dat hij bestaat, maar in de papieren bestaat hij niet", vertelt Mirjam van Es. "Hij heeft in mijn buik gezeten, daar heeft hij bewogen, 27 weken lang. Ik ben gewoon bevallen en het is een prachtig mooi kind. Hij is er dan lijfelijk niet meer, maar we hebben wel gewoon een zoontje naast onze dochter."

Toen de eerste initiatieven werden genomen om doodgeboren kinderen erkend te krijgen, was Mirjam daar helemaal niet mee bezig. "Ze zijn daar in 2015 mee begonnen en toen was ik nog niet eens zwanger van Melle, dus toen was ik daar ook niet zo mee bezig", vertelde Mirjam in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker. "Toen ik zelf beviel van een kindje dat was overleden en wij een akte kregen van een levenloos geboren kind... was dat zo'n klap in mijn gezicht." Ze ervoer dit als onpersoonlijk en hard.

Toch is er volgens Mirjam de laatste twintig jaar wel veel veranderd. "Toen werd het kindje weggepakt en kreeg je het soms niet eens te zien of kreeg het niet eens een naam. Nu kan je een uitvaart regelen en dat soort dingen."

Dat doodgeboren kinderen vanaf nu officieel geregistreerd kunnen worden, is niet alleen goed voor het gevoel van de ouders, maar ook om er met anderen over te kunnen praten: "Ik heb een dochter die ik naar school breng, en iedereen ziet dat ik een dochter heb, maar ze zien niet aan mij dat ik ook nog een zoontje heb." Mirjam merkt in haar omgeving dat sommigen het lastig vinden om over Melle te praten of er naar te vragen. "En ik hoop dat door zo'n registratie het wat meer bekend wordt."

Vanmiddag gaat Mirjam samen met haar vriend en dochter Melle laten registreren. "Hij bestaat voor ons al die tijd al echt, maar voor de wet bestaat 'ie straks wat echter."