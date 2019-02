Geld voor elektrisch schoolvervoer Zonnemaire

De schoolbus rijdt sinds begin dit schooljaar (foto: Stichting Schoolbus Zonnemaire)

Eerder zegde de gemeente Schouwen-Duiveland al 80.000 euro toe en wil de ANWB 5.000 euro bijdragen.

Joost Loomans, voorzitter van de stichting, heeft goede hoop dat het met de overige 15.000 euro ook goed komt. "We hebben nog diverse ijzers in het vuur. Onder andere bij Stichting Renesse en bij Rabobank dividendfonds." Loomans rekent erop dat hij in april, zodra de busjes die de stichting op het oog heeft op de markt komen, de busjes kan bestellen, zodat ze begin volgend schooljaar kunnen worden ingezet.

'Liever meteen voor elektrisch gekozen'

De stichting brengt sinds begin dit schooljaar iedere dag met twee busjes de basisschoolleerlingen uit het dorp naar school. Het liefst was Loomans meteen gestart met twee elektrische busjes, "maar de school sloot op het dorp, en hadden we een acuut probleem. Vandaar dat we toen voor twee gebruikte busjes die op diesel rijden hebben gekozen."

Per dag maken ongeveer 15 leerlingen gebruik van de bus die per toerbeurt wordt bestuurd door de ouders van de leerlingen. Buiten schooltijden worden de bussen gebruikt voor het vervoer van ouderen.