Bondscoach Ronald Koeman veilt eerste Oosterscheldekreeft

Dat goede doel is dit jaar Support Casper, de campagne van Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Koeman is daar ambassadeur van. In Nederland sterven elke dag acht mensen aan de gevolgen van alvleesklieranker. Support Casper wil daar verandering in brengen en maakt zich sterk voor meer onderzoek.

Als gelegenheidsveilmeester zal Ronald Koeman in de visafslag van Colijnsplaat proberen een zo hoog mogelijk bedrag bijeen te brengen voor Support Casper. Het kreeftenseizoen wordt geopend door sportjournalist Kees Jansma, hij zal de eerste gevangen kreeft overhandigen aan Koeman.