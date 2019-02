Deze partijen strijden in maart om jouw stem

De lijsttrekkers van de partijen, op de foto ontbreekt Forum van Democratie (foto: Mark Lobbezoo)

De partijen die graag mee willen doen zijn: PvdA, CDA, VVD, D66, SGP, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS, DENK en Partij voor Zeeland.

Of alle 14 partijen op 20 maart ook echt mee gaan doen, is pas vrijdag bekend. Dan is gecontroleerd of de lijsten kloppen. Bijvoorbeeld of iedereen die op de lijst staat daar ook toestemming voor heeft gegeven. Ook moet elke nieuwe partij dertig handtekeningen hebben verzameld van Zeeuwen die mogen stemmen en de partij ondersteunen.

Deze mensen zijn de komende tijd te zien op posters door heel Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ook was vandaag de presentatie van de 'Gezichten van Zeeland'. Die mensen zijn de komende tijd te zien op posters door heel Zeeland. Daarmee proberen ze je over te halen om op hen te stemmen op 20 maart.