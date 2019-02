Berichten Omroep Zeeland prominenter bij de NOS

Gebouw Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland )

"Ik ben erg blij met deze stap", zegt Edwin de Kort, hoofdredacteur van Omroep Zeeland. Berichten van Omroep Zeeland krijgen volgens hem met deze samenwerking een groter bereik. "En het onderstreept het belang van de regionale journalistiek. En andersom kunnen wij ons publiek breder informeren over landelijke ontwikkelingen die ook regionaal en lokaal belangrijk kunnen zijn."

'Samenwerking noodzakelijk'

"De NOS voelt de verantwoordelijkheid voor de journalistieke infrastructuur van ons land", vat directeur Gerard Timmer van de NOS de noodzaak van de samenwerking samen. "Door bezuinigingen en de toenemende concurrentie van wereldspelers als Netflix, YouTube en Facebook staat die journalistieke infrastructuur onder druk." Timmer verwacht met deze samenwerking het bereik en de betekenis van onafhankelijke landelijke en regionale journalistiek te vergroten.

Hoe de samenwerking er in de praktijk precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt. De samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen is niet nieuw. Zo zit er in de tv-journaals op NPO 1 van 12.00 uur en 15.00 uur al een regioblok en wordt er op de radio al langer samengewerkt.